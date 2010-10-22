У Вінниці встановлять найбільший у Європі фонтан

У Вінниці в рамках реконструкції верхньої і нижньої набережної уздовж Південного Бугу до кінця 2011 року буде встановлено найбільший у Європі фонтан вартістю майже 20 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив засновник добродійного фонду Петро ПОРОШЕНКО 21 жовтня у Вінниці.

За його словами, в рамках реалізації добродійного проекту з комплексної перебудови набережної у Вінниці буде встановлено найсучасніший і найбільший у Європі фонтан. «Я переконаний, що цей фонтан стане символом Вінниці. Він матиме 60 метрів у висоту, 140 метрів розльоту. Сюди приходитимуть вінничани і гості міста, щоб побачити цей унікальний об`єкт», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він відзначив, що загальна вартість всіх робіт перевищить 50 млн. грн.

«Тут будуть два найбільші і найкращі дитячі майданчики, куди б можна було прийти, і тут ніхто б не палив, не торгував алкоголем, не заробляв гроші», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, у правлінні фонду спочатку було вирішено інвестувати гроші у той об`єкт, яким потім зможе користуватися кожен вінничанин. «Не можна жити тільки виробничими показниками, потрібно давати можливість людям подивитися на щось прекрасне», - додав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, план реконструкції передбачає будівництво верхньої і нижньої набережної уздовж річки Південний Буг завдовжки 700 м, реконструкцію аванкамери насосної станції, розчищання річки уздовж набережної і впорядкування довколишньої території загальною площею 16,5 тис. кв. м.

Фонд П.ПОРОШЕНКО працює вже більш як 10 років. У містах України фонд, зокрема, встановлює дитячі майданчики, бере участь у відновленні православних храмів і відродженні християнських святинь, а також бере активну участь у програмі «Зігрій любов`ю дитину», в рамках якої 11 багатодітних сімей Вінниччини одержали матеріальну допомогу.