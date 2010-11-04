У Києві на фотовиставці покажуть людину на клітинному рівні

В арт-холі "Кайрос" Ольги Богомолець 5 листопада відбудеться відкриття виставки івано-франківського художника, члена Національної спілки фотохудожників України Миколи Джички під назвою "Назовні". Про це повідомили в прес-службі Богомолець.

У своїх роботах автор показує все, що знаходиться всередині кожного з нас. За допомогою унікальної техніки, яка є його власним винаходом, він демонструє дивовижні орнаменти клітин людського організму, збільшені в 3-5 тисяч разів. З`єднуючись між собою, вони створюють незвичайні зображення. Наприклад, у роботі "Як виростають крила" Джичка демонструє гістологічний знімок поперечного зрізу спинного мозку, де чітко простежуються фантастичні "крила" людини, забарвлені в біло-сірий колір, передає ЛІГАБізнесІнформ.

Застосовуючи унікальну техніку - поєднання живопису, фотографії та колажу, автор вдається до асоціації з рентгенівським знімком, підвішеним в медкабінет навпроти світла. Спеціально розроблені металеві каркаси, а також лейби, прикріплені на тросах в куточку кожної роботи даного циклу, нагадують лабораторні скельця для мікроскопа.

Таке звернення до вивчення людини крізь призму медицини Джичкою вибрано невипадково, оскільки гармонійне життя людського організму на клітинному рівні, яка вивчається медициною, не завжди так само сприймається в її соціальному прояві.

Арт-хол "Кайрос" знаходиться в Києві на вул. Інститутській, 22 / 7, вхід з вул. Шовковичної.

Зазначимо, що в Донецьку в травні на алеї великоформатних фотографій перед будівлею облдержадміністрації відкрилася унікальна виставка "Дізнайся свої робочі руки". На великоформатних фотографіях зображено у фарбі відбитки рук тих людей, які будують об`єкти в Донецьку і, таким чином, створюють сучасний образ міста-"мільйонника".