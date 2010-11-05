У Кембриджі відбудеться Третій щорічний фестиваль українського кіно

12:48, 05 листопада 2010
Культура
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Перегляди - безкоштовні

З 5 по 6 листопада в Університеті Кембриджу відбудеться Третій щорічний фестиваль українського кіно, який з 2008 року проходить у рамках Програми з вивчення української мови й культури. Цього року глядачі побачать дві стрічки з ранньої творчості Олександра Довженка – політичний детектив «Сумка дипкур’єра» та комедію «Ягідки кохання», а також роботу сучасних українських режисерів «Мудаки. Арабески».

Про це УНІАН повідомили в Кембриджському Університеті.

Метою фестивалю є представлення британській публіці українського кінематографу, який має більш ніж вікову історію. Організатори очікують, що, як і в попередні роки, кінозали в Кембриджі будуть вщент заповнені глядачами. Усі охочі переглянуть картини безкоштовно за умови попередньої реєстрації. Значний інтерес до цих картин уже висловили провідні британські спеціалісти та дослідники в сфері кінематографу, а також представники британської телерадіокомпанії BBC та української дипломатичної місії в Лондоні, які планують відвідати фестиваль.

Цього року в рамках Української програми запроваджено курс «Українська література та кіно у 20 сторіччі». Значна увага в цьому курсі приділяється вивченню творчості Олександра Довженка. Зважаючи на це, організатори кінофестивалю запропонують глядачам кінострічки з доробку українського режисера. «Довженко відомий у світі за фільмами "Земля", "Арсенал", "Звенигора". Ми хочемо показати глядачам інший, маловідомий на Заході ранній етап творчості цього видатного українського митця», – пояснив керівник Української програми в Кембриджському Університеті професор Рорі Фіннін.

Іншою важливою місією кінофестивалю є представлення публіці сучасного українського кіно. «У певному сенсі, сучасні українські кіномитці є послами України у світі і заслуговують на нашу увагу та підтримку», – підкреслив Р. Фіннін. Цього року сучасне кіно буде представлене спільною роботою 10 молодих режисерів – циклом новел під назвою «Мудаки. Арабески». «Незважаючи на труднощі, молоді талановиті українські митці продовжують створювати яскраве кіно», – сказав Р. Фіннін. За його словами, через творчість Олександра Довженка організатори фестивалю хочуть показати яскраве минуле українського кіно, а через короткометражні роботи Володимира Тихого, Віри Яковенко, Івана Тимшого та інших – його майбутнє. Картини люб‘язно надані Кіностудією імені О. Довженка та Клубом українського кіно при Колумбійському Університеті.

Фестиваль українського кіно є центральною подією в низці публічних заходів, які проходять цієї осені в рамках Української програми Університету Кембриджу, і триватимуть до 1-го грудня. «Кіно має унікальну здібність викликати захоплення людей різного соціального й культурного походження. Тому ми створювали цей фестиваль з метою ознайомлення широких громадських кіл у Великобританії з роботою Української програми», – сказав Р. Фіннін. За його словами, Університет Кембриджу надалі планує проводити такі кінофестивалі в різних містах Великої Британії та Західної Європи.

Окрім кінофестивалю, у рамках Української програми Університету Кембриджу, видатні українські та іноземні дослідники проводять відкриті лекції й семінари на актуальні теми з історії та сучасності України. Серед них, питання сучасного державного будівництва, дослідження історичної пам’яті в Україні і ролі ЗМІ у формуванні цих цінностей, а також багато інших тем. Зокрема, канадський дослідник Франк Сисин провів семінар про визвольні війни ХVII сторіччя під проводом Богдана Хмельницького.

Більш детальну інформацію знайдете на сторінці www.CambridgeUkrainianStudies.org.

 

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