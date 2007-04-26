У Києві стартував Міжнародний кінофорум

25 квітня у Києві стартував IV-ий Київський Міжнародний «Кінофорум Україна - 2007».

Кінопрем`єри, зйомки фільмів, премії найкращим акторам і режисерам... Усім цим будуть сповнені три наступні дні у Києві.

Кіно від попкорну до найдорожчого обладнання. Навчити робити фільми прибутковими та якісними організатори кінофоруму намагаються уже вчетверте. Цього року свої можливості демонструють 120 компаній із восьми країн світу.

Зробити процес кіновиробництва рентабельним - мета, яка об`єднує учасників кінофоруму. Адже на фінансову підтримку держави вже не сподіваються навіть найнаївніші та наймолодші режисери.

Податок на додану вартість для українських фільмів таки спробують скасувати. Зараз Мінкульт готує відповідні пропозиції для нового Податкового кодексу. А ще працюють над тим, щоб те неоподатковане кіно змогли побачити в найглухіших провінціях і розробляють програму розвитку кінематографу до 2015 року.

Майстеркласи, а також допрем`єрні покази, серед яких номінований на Оскар українсько-російський фільм "Корольов" та нова стрічка "Інді" від режисера "Помаранчевого неба". Також у межах кінофоруму відзначатимуть найвидатніших акторів, режисерів і найкращі фільми року. Серед головних претендентів на премію називають режисерку фільму "Аврора" Оксану Байрак та актрису Аду Роговцеву.

За матеріалами 5-го каналу