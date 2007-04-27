У Харкові на фестивалі «Світ книги» назвали «Видавництво року» і «Книгу року»

У театрі опери й балету ім. Лисенка відбулося урочисте відкриття IX Міжнародного фестивалю «Світ книги-2007», окрім представників міської та обласної влади в ньому брали участь народний артист Росії Сергій Юрський, письменниця Тетяна Устинова та багато інших письменників, поетів і композиторів.

Переможці фестивалю були нагороджені статуеткою «Золотий фенікс»» і дипломом «Гран-прі фестивалю «Світ книги-2007».

Переможцем у номінації «Книга року» стало видання Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» ВАТ «Дніпрокнига» (м. Дніпропетровськ), видавництвом року стало ЧП «Саквояж» (м. Київ). У номінації «Дітячий всесвіт» перемогло видавництво «Талант» (м. Харків).

У номінації «Відкриття року» перемогла Ірен Роздобудько. Нагороду їй вручила письменниця, автор детективних романів Тетяна Устинова.

Спеціального призу фестивалю, «За гідність і самовідданість», посмертно був удостоєний харків`янин Євгеній Кушнарьов, який трагічно загинув у січні цього року. А в номінації «Вибір читача» нагороду одержав актор, письменник, публіцист Сергій Юрський.

За матеріалами Медіапорт