Сьогодні в Києві назвуть лауреата премії Пінчука

Сьогодні, 10 грудня, в Києві назвуть лауреата головної премії Future Generation Art Prize (FGAP) в $ 100 000, заснованої Фондом Віктора Пінчука.

Церемонія нагородження розпочнеться о 20:00 в Києві в театрі ім. Івана Франка. Пряма інтернет-трансляція церемонії та прес-конференції володаря головної премії буде доступна на сайті PinchukArtCentre.

Лауреата Головної премії обере й оголосить на церемонії Почесне міжнародне журі, до складу якого увійшли Даніель Бірнбаум (Daniel Birnbaum), Швеція; Оквуі Енвезор (Okwui Enwezor), Нігерія; Юко Хасегава (Yuko Hasegawa), Японія; Іво Мескіта (Ivo Mesquita), Бразилія; Екхард Шнайдер (Eckhard Schneider), Німеччина; Роберт Сторр (Robert Storr), США; Аі Вейвей (Ai Weiwei), Китай.

Спеціально на Церемонію нагородження до Києва прибудуть Патрони Премії - художники Андреас Гурскі (Andreas Gursky), Джефф Кунс (Jeff Koons), Деміен Херст (Damien Hirst) і Такаші Муракамі (Takashi Murakami), які вперше опиняться разом на сцені для того, щоб привітати володаря Головної премії.

Також спеціальними гостями Церемонії стануть члени міжнародної Ради Future Generation Art Prize Річард Армстронг (Richard Armstrong), директор фонду і музею Соломона Гуггенхайма; Альфред Пакеман (Alfred Pacquement), директор Центру Помпіду; Міучча Прада (Miuccia Prada), засновник Фонду Прада, Італія; Сер Ніколас Серота (Nicholas Serota), директор музею Tate, Великобританія.

Ведучими церемонії нагородження стануть Тім Марлоу (Tim Marlow, Director of Exhibitions, White Cube), Великобританія, і Ольга Фреймут, Україна.

Переможець конкурсу отримає $ 60 000 готівкою і $ 40 000 у вигляді гранту на створення нових творів мистецтва. Крім того, додаткові $ 20 000 скерують на програми стажування для лауреатів спеціальних премій.

Нагадаємо, що до 9 січня 2011 року в PinchukArtCentre триває виставка 21 номінанта на премію Future Generation Art Prize 2010, серед яких: Зіяд Антар (Ziad Antar), Ліван; Фікрет Атай (Fikret Atay), Туреччина; Чао Фей (Cao Fei), Китай; Керен Сіттер (Keren Cytter), Ізраїль; Наталі Дюрберг (Nathalie Djurberg), Швеція; Саймон Фуджівара (Simon Fujiwara), Великобританія; Ніколас Глобо (Nicholas Hlobo), Південна Африка; Клеменс Холлерер (Clemens Hollerer), Австрія; Руно Лагомарсіно (Runo Lagomarsino), Швеція; Синтія Марсчелле (Cinthia Marcelle), Бразилія; Гарет Мур (Gareth Moore), уродженець Канади; Мірсеа Ніколае (Mircea Nicolae), Румунія; Рубен Очоа (Ruben Ochoa), США; Вільфредо Прієто Гарсіа (Wilfredo Prieto Garcia), Куба; Катерина Седа (Katerina Seda), Чехія; Гідо ван дер Верве (Guido van der Werve), Нідерланди; Ніко Вашелларі (Nico Vascellari), Італія; Йорінде Войхт (Jorinde Voigt), Німеччина; Артем Волокітін, Україна; Емілі Уорділл (Emily Wardill), Великобританія; Гектор Замора (Hector Zamora), Мексика.

Заснована Фондом Віктора Пінчука в грудні 2009 року, арт-премія Future Generation Art Prize, яка присуджується раз на два роки, ставить перед собою мету відкривати нові імена у світі мистецтва і надавати довгострокову підтримку наступному поколінню художників, незалежно від місця їх народження та проживання, а також спрямована на масштабне сприяння появі нових робіт молодих художників.

Корреспондент