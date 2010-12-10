Нова книга Пелевіна б'є рекорди продажів у Росії

Нова книга Віктора Пелевіна Ананасова вода для прекрасної дами в перший же день стала бестселером за кількістю продажів у Москві.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представників найбільших книжкових магазинів Москви.

Збірка повістей і оповідань Ананасова вода для прекрасної дами надійшла у продаж у вівторок, 7 грудня. У магазині Москва за перші два дні було продано близько 500 примірників видання.

"Якщо продається більш ніж 10 екземплярів книги в день, то на неї вже варто звернути увагу. Якщо йде по 100 примірників на день - це вже надбестселери. А нова книга Пелевіна продається по 200 з лишком екземплярів у день", - розповіла представник магазину.

За її словами, таким же попитом користуються з російських авторів лише Борис Акунін, Діна Рубіна і нові романи Євгена Гришковця. А із зарубіжних - Ден Браун, Террі Пратчетт і Елізабет Гілберт.

Вона зазначила, що попередня книга Пелевіна - роман t - продавався не так добре: за весь січень 2010 року пішло близько 200 екземплярів.

У Бібліо-Глобусі в перший день було продано близько 100 примірників книги, а в другий - близько 70-ти.

"Ми впевнені, що пік продажів припаде на неділю. У нас буде щомісячний день знижок для всіх власників наших дисконтних карток - вони отримають 25-відсоткову знижку на будь-яку книгу. Тому, ймовірно, для багатьох книга Пелевіна - відкладена покупка" , - розповіла представник Бібліо-Глобуса.

