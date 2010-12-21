РФ закликають відкликати свого консула за його ганебно низький рівнь освіченості

За його заяву про те, що "українську мову завезли в Західну Україну більшовики", а до того "люди говорили по-руськи, тому що вони були русини. Проект "Україна" створили австріяки для вас, щоби відірвати вас від Росії, від Русі. Розділили нас".

Конгрес Українських Націоналістів (КУН) закликає Російську Федерацію відкликати Євгенія Гузєєва з посади Генерального консула РФ у Львові "за висловлювання, несумісні з етикою дипломатичного представника".

Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомили в прес-службі КУН.

Йдеться про резонансну заяву російського дипломата 16 грудня , коли він повідомив, що "українську мову завезли в Західну Україну більшовики, а Україну створила Австрія, щоб відірвати її від Росії".

"Росія повинна терміново провести лікнеп серед своїх дипломатів на тему історії тих народів, у чиїх державах вони представляють Російську Федерацію, оскільки дике невігластво російських диппредставників іноді просто шокує", - сказав голова КУНу Степан Брацюнь.

"Росіяни граються в небезпечну гру: такими заявами вони намагаються принизити українців, а насправді принижують самих себе, свою державу, виставляючи себе перед усім цивілізованим світом нацією темних неосвічених людей", - упевнений глава Конгресу.

"КУН закликає Російську Федерацію відкликати Євгенія Гузєєва з посади Генерального консула РФ у Львові за висловлювання, несумісні з етикою дипломатичного представника, за неповагу до української нації і в зв`язку з ганебно низьким рівнем освіченості дипломата, який дискредитує Російську Федерацію в очах світового співтовариства" , - підкреслив С. Брацюнь.

Українська правда