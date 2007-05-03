В ”Артеку” відбувається Міжнародний фестиваль дитячої моди за участю відомих дизайнерів

У Міжнародному дитячому центрі "Артек" (Велика Ялта, Крим) відбувається I Міжнародний фестиваль "Дні дитячої моди в "Артеку".

Як повідомили УНІАН в прес-службі МДЦ "Артек", фестиваль направлений "на об`єднання зусиль провідних дизайнерів, торгових марок, виробників, фахівців, що працюють у напрямі дитячої та юнацької моди, її популяризації й розвитку в Україні".

У фестивалі беруть участь відомі українські дизайнери, що працюють у напрямку дитячої моди, дитячі модельні агентства (Україна, Росія, Казахстан, Латвія), студії, творчі колективи, юні дизайнери й моделі, торгові марки.

Незалежне дитяче журі визначить володаря премії "Знак вищої дитячої довіри" за кращу колекцію дитячого (юнацького) одягу торговій марці (професійному дизайнеру-модельєру). Вищі нагороди фестивалю - Гран-прі - будуть вручені в номінаціях "Кращий дитячий театр моди 2007 року", "Краще дитяче модельне агентство (студія) 2007 року. Кращого юного дизайнера-модельєра професійне журі відзначить премією "Перший крок".

"Фестивальні дні наповнить творче неформальне спілкування визнаних метрів світу моди та юних талановитих дизайнерів, для яких зустрічі і майстер-класи з відомими дизайнерами Христиною БАБКОВОЮ, Оленою ДАЦЬ, Оленою ВОРОЖБИТ і Тетяною ЗЕМСКОВОЮ стануть цінними уроками майстерності й пізнання професії кутюр’є", - зазначає прес-служба "Артеку".

Так, 4 травня в "Артеку" дизайнер-модельєр програми "Танці з зірками" Христина БАБКОВА проведе майстер-клас "Секрети танців із зірками". 5 травня пройде фестиваль дитячих модельних агентств, покази юних дизайнерів, покази дитячої моди від Оксани КАРАВАНСЬКОЇ і Х.БАБКОВОЇ. В цей же день відбудеться конкурс дитячих модельних агентств і студій за напрямками колекцій: авангардна; prкt- а-porter; театральна (арт); вечірній костюм.

6 травня відбудеться майстер-клас О.ВОРОЖБИТ і Т.ЗЕМСКОВОЇ, дизайнерів UFW для модельєрів, керівників дитячих театрів моди за представленими на фестивалі колекціями.

Також в програмі міжнародного фестивалю дитячої моди - конкурси "Юна модель України 2007" і "Юна модель Internetional 2007".

Фестиваль проводиться при підтримці "Ukrainian Fashion Week".