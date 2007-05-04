До України завітає Нове німецьке кіно

З 17 травня по 26 червня 2007 року в Україні пройде кінофестиваль під назвою Нове німецьке кіно.

До програми увійшло краще нове німецьке кіно, фільми-учасники й призери найпрестижніших світових кінофестивалів, включаючи гучну екранізацію романа Мішеля Уельбека «Елементарні частинки» (Elementarteilchen).

Актор Моріц Бляйбтрой, що знявся у цій картині, одержав Срібного ведмедя на Берлінале-2006 за кращу чоловічу роль.

Фільм розповідає про зведених братів Бруно й Мішель. Виховані мамою-наркоманкою та алкоголіком, вони абсолютно не схожі один на одного. Але братів об`єднує відчуття безглуздя життя. Бруно - мізантроп, зациклений на сексі. Його шлюб розвалився. Працюючи викладачем, він захопився своєю ученицею, що трохи привело до скандалу. Стриманий Мішель, став мікробіологом і пішов з головою в генну інженерію. Але одного разу в житті братів наступає зміна. Мішель зустрічає свою колишню однокласницю Аннабель, а Бруно знайомиться в езотеричному таборі з винахідливою Крістіаною.

Нове німецьке кіно відкриє фільм Маттіаса Лутхардта «Пінг-понг» (Pingpong). «Пінг-понг» - учасник офіційної програми «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю, одержав приз молодіжної критики, приз союзу авторів і композиторів за кращий сценарій, а також гумористичну премію Palme Dog (за аналогієюї з Palme D"Or) за головну собачу роль.

Крім того, в програмі будуть представлені такі фільми як: «Достатньо крутий» (Tough Enough (Knallhart)) Детлефа Буку, «Дирижабль!» (Zeppelin!) Гордіана Мауга, «Чотири хвилини» (Vier Minuten) Кріса Крауса, «Істина і Борг» (Wahrheit und Pflicht) Арне Нольтінга та Яна Мартіна Шарфа.

Нове німецьке кіно пройде в Києві, Харкові, Донецьку, Львові, Одесі і Дніпропетровську.

АФІША:

Київ - кінотеатр Київ: 17-22 травня

Одеса - кінотеатр MASKI: 25-30 травня

Львів - кінотеатр Кінопалац-коперник: 31 травня - 04 червня

Харків - кінотеатр Кінопалац: 14-18 червня

Дніпропетровськ - кінотеатр Батьківщина: 21-25 червня

Донецьк - кінотеатр Кінопалац-зірочка: 21-25 червня

За матеріалами Корреспондент.net