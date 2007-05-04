У Грузії буде відкрито меморіальну дошку Лесі Українці

У рамках Днів Житомирщини в Грузії буде відкрито меморіальну дошку видатній українській поетесі, письменниці та громадській діячці Лесі Українці, яка проживала в м. Кутаїсі в 1912-1913 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, делегація Житомирської області на чолі з головою Житомирської облдержадміністрації Юрієм Павленком вирушила в Імеретинський край Грузії для участі у Днях Житомирської області в Грузії, які пройдуть з 3 по 6 травня.

Візит проходить на запрошення Державного Уповноваженого Президента Грузії в Імеретії Акакі Бобохідзе в рамках Року України в Грузії та на виконання положень Угоди про співробітництво між Житомирською облдержадміністрацією та Адміністрацією Імеретинського краю.

У рамках Днів Житомирщини в Грузії заплановано відкриття меморіальної дошки видатній українській поетесі, письменниці та громадській діячці Лесі Українці, яка проживала в м. Кутаїсі в 1912-1913 роках, проведення виставки презентаційних стендів „Житомирщина” та виступи творчих колективів: фольклорного ансамблю національного обряду „Родослав”, гурту „Древляни” та тріо „Росава”.