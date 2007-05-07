На Львівщині згоріла греко-католицька церква

Врятовано матеріальних цінностей на 40 тис. грн.

У с.Тухолька Сколівського району Львівської області згоріла греко-католицька церква Святого мученика Йосафата. Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Врятовано матеріальних цінностей на суму понад 40 тис. грн. Орієнтовна причина пожежі - грозовий розряд.

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