На Львівщині згоріла греко-католицька церква

11:46, 07 травня 2007
Культура
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Врятовано матеріальних цінностей на 40 тис. грн.

У с.Тухолька Сколівського району Львівської області згоріла греко-католицька церква Святого мученика Йосафата.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає.

Врятовано матеріальних цінностей на суму понад 40 тис. грн. Орієнтовна причина пожежі - грозовий розряд.

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