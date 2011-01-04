Відомий актор Юрій Яковлєв потрапив у лікарню

Народний артист СРСР Юрій Яковлєв госпіталізований, але загрози його здоров`ю немає.

Про це повідомив у понеділок, 3 січня, син актора Антон.

"Юрій Яковлєв зараз перебуває в лікарні, але почуває себе нормально. І ніякої небезпеки, загрози здоров`ю немає", - сказав Антон Яковлєв.

Передбачається, що в найближчі дні 82-річний актор буде виписаний з Центральної клінічної лікарні.

Як повідомляє Life News, у Яковлєва була зафіксована миготлива аритмія, що у низці випадків може свідчити про серцевий напад.

Юрій Яковлєв є народним артистом СРСР. Він добре відомий своєю роботою в театрі Вахтангова, а також низкою знакових ролей у кіно. Зокрема, він зіграв ролі кербуда і царя Івана Грозного в комедії Іван Васильович змінює професію, Іполита в Іронії долі й Іронії долі-2, поручика Ржевського в Гусарській баладі та багато інших. Загалом він знявся в більш ніж 70 картинах.

Корреспондент