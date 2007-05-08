Для ідеальної освіти потрібно запровадити в школах трансцедентальну медитацію

Директор Школи Махаріши Епохи Просвітлення Доктор Ешлі ДІНС пропонує для отримання учнями ідеальної освіти запроваджувати в школах України трансцедентальну медитацію.

Про це він розповів сьогодні на прес-конференції в УНІАН, ділячись досвідом роботи в освітній сфері.

Е.ДІНС, який вже 15 років очолює Школу Махаріши, повідомив, що завдяки введенню в навчальному закладі 10-15 хвилинної ранкової трансцедентальної медитації його учні досягли за кілька років значних успіхів в отриманні освіти та показали найкращі результати, які не можна порівняти з результатами жодної іншої школи світу.

Доктор зазначив, що сучасна освіта в навчальних закладах, яка базується на викладенні учням фрагментарних знань, розвиває не весь мозок дитини, а лише окремі його ділянки, тобто мозок розвивається також фрагментарно. Ділянки мозку, які не задіяні під час навчання, не лише не розвиваються, за його словами, а навіть руйнуються. Це, в свою чергу, вважає доктор, вбиває в дитині з роками бажання навчатися та отримувати нові знання.

Метод, що базується на впровадженні щоденної ранкової та вечірньої трансцедентальної медитації, належить до освіти на основі свідомості. Як зазначив, Е.ДІНС, освіта на основі свідомості відрізняється від тієї, яку проходить більшість людей у сучасних школах світу, тим, що розкриває “внутрішній геній” кожного студента чи учня.

За його словами, метод трансцедентальної медитації був відкритий вченим Махаріши ще 40 років тому та базується виключно на наукових знаннях і не має ніяких релігійних коренів.

У Школі Махаріши, що знаходиться в Айові, до початку занять діти сідають у крісла, приймають зручні пози та 10-15 хвилин спокійно сидять з заплющеними очима. На відміну від інших медитацій, за словами Е.ДІНСА, ця не потребує ніяких зусиль і концентрації. Такі ранкові заняття, згідно з дослідженнями, знижують стрес у дитини від програмного навантаження, заспокоюють її, зменшують втому і, найголовніше, як зазначив доктор, що в такому стані дитина досягає стану бадьорого спокою, внаслідок чого значно оптимізується функціонування головного мозку, загострюються інтелектуальні здібності, підвищується швидкість реакцій, працездатність, а крім того, блокуються хворобливі процеси.

Як повідомив Е.ДІНС, регулярні трансцедентальні медитації дозволяють мозку розвинути повний потенціал, в той час як зазвичай людина використовує лише 5-10% свого розумового потенціалу. Він також наголосив, що, крім покращення знань, заняття зазначеними медитаціями покращують і поведінку дитини, оскільки розвивається фронтальна частина мозку, яка відповідає за мораль.

За словами Е.ДІНСА, його методика навчання підтверджена більш як 600 науковими дослідженнями, що проводились протягом останніх 35 років у більш ніж 200 університетах і науково-дослідницьких центрах в усьому світі.

Щодо особисто своєї школи, він розповів, що в ній навчаються зараз близько 500 учнів за звичайним учбовим планом, без якоїсь спеціалізації і вступних іспитів. Проте всі учні входять в 1% кращих за академічними тестами США і забирають перші призи, в якій би галузі вони себе не випробовували, проти учнів з інших шкіл.