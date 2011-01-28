Комуністи хочуть припинити "бандеризацію" України

Комуністичній партії заявили, що "боротьба з екстремізмом і неонацизмом - це не тільки проблема одних комуністів, це проблема всього суспільства".

Про це йдеться у заяві фракції Компартії у Запорізькій міській раді.

Як повідомили у прес-службі КПУ, комуністи відзначили, що терористичний акт, здійснений 31 грудня 2010 року на території Запорізького обкому Компартії, показав, що "не все так спокійно в нашій державі, як комусь раніше здавалося".

"Справжня війна, з боку послідовників Бандери та Шухевича, оголошена радянським пам`ятникам. Від вандалізму страждають не лише пам`ятники радянським керівникам, а й пам`ятники радянським солдатам", - додали в КПУ.

У партії закликали правоохоронні органи довести всі кримінальні справи, пов`язані з актами вандалізму, до логічного кінця і "покарати по заслугах винних".

На переконання партійців, безкарність породжує вседозволеність, і "тільки рішучими діями в боротьбі з екстремізмом і неонацизмом можна зупинити ту заразу, яка розповсюджується по території України".

"Знаходитися в стороні і робити вигляд, що нічого не відбувається - значить погоджуватися з тим, що відбувається. Якщо суспільство, сьогодні, не поставить жорсткий заслін бандеризації країни, не дасть по руках екстремістам, то завтра може бути вже пізно і наслідки будуть непередбачувані для нашої держави" , - підсумували комуністи.

Нагадаємо, вночі 31 грудня 2010 р. на території запорізького обкому Комуністичної партії України невідомі підірвали пам`ятник Йосипу Сталіну.

За підозрою в підриві затримали членів ВО "Тризуб" імені Степана Бандери та ВО "Свобода". Злочин кваліфіковано як терористичний акт.

Водночас у Луцьку камінь під пам`ятник лідеру ОУН Степану Бандері був обмальований свастикою.

Gazeta.ua