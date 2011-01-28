Комуністи хочуть припинити "бандеризацію" України
Це не лише проблема червоних?
Комуністичній партії заявили, що "боротьба з екстремізмом і неонацизмом - це не тільки проблема одних комуністів, це проблема всього суспільства".
Про це йдеться у заяві фракції Компартії у Запорізькій міській раді.
Як повідомили у прес-службі КПУ, комуністи відзначили, що терористичний акт, здійснений 31 грудня 2010 року на території Запорізького обкому Компартії, показав, що "не все так спокійно в нашій державі, як комусь раніше здавалося".
"Справжня війна, з боку послідовників Бандери та Шухевича, оголошена радянським пам`ятникам. Від вандалізму страждають не лише пам`ятники радянським керівникам, а й пам`ятники радянським солдатам", - додали в КПУ.
У партії закликали правоохоронні органи довести всі кримінальні справи, пов`язані з актами вандалізму, до логічного кінця і "покарати по заслугах винних".
На переконання партійців, безкарність породжує вседозволеність, і "тільки рішучими діями в боротьбі з екстремізмом і неонацизмом можна зупинити ту заразу, яка розповсюджується по території України".
"Знаходитися в стороні і робити вигляд, що нічого не відбувається - значить погоджуватися з тим, що відбувається. Якщо суспільство, сьогодні, не поставить жорсткий заслін бандеризації країни, не дасть по руках екстремістам, то завтра може бути вже пізно і наслідки будуть непередбачувані для нашої держави" , - підсумували комуністи.
Нагадаємо, вночі 31 грудня 2010 р. на території запорізького обкому Комуністичної партії України невідомі підірвали пам`ятник Йосипу Сталіну.
За підозрою в підриві затримали членів ВО "Тризуб" імені Степана Бандери та ВО "Свобода". Злочин кваліфіковано як терористичний акт.
Водночас у Луцьку камінь під пам`ятник лідеру ОУН Степану Бандері був обмальований свастикою.