Герман хоче, щоб прокуратура перевірила перемогу Міки Ньютон

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман ініціюватиме створення комісії для перевірки відбору кандидатури від України на Євробачення.

Про це вона повідомила "Українській правді".

"Я ініціюватиму створення спеціальної комісії, яка перевірить процес підготовки і сам хід фінального відбору кандидатури від України на Євробачення. Гадаю, що до такої комісії повинні увійти й представники прокуратури", - зазначила Герман.

"У багатьох людей, які пишуть і телефонують у адміністрацію президента, і в мене особисто як члена журі цього конкурсу, залишився дуже прикрий і гіркий осад від усього, що відбувалося там. Я думаю, що правильно буде ще раз все перевірити", - наголосила вона.

Герман заявила, що минулого року "вдалося припинити корупційні схеми й скасувати рішення про кандидатуру від України на Євробачення, був проведений конкурс і був чесно вибраний кандидат".

"Гадаю, що цього року варто дослухатися до тих десятків тисяч людей, які за ці два дні телефонували й висловлювали своє невдоволення тим, як відбувся цей конкурс", - зазначила чиновниця.

Відповідаючи на питання, у чому полягають її сумніви щодо результатів конкурсу, Герман сказала: "У мене багато сумнівів, але я не хотіла б їх оприлюднювати до того, ніж комісія, яка, сподіваюся, буде створена, дасть свої висновки".

"Я б не хотіла нікого наперед у чомусь звинувачувати. Але в мене склалося враження, що щось відбувалося в кулуарах і поза конкурсом, чого ми не розуміли і не знали", - додала вона.

Як відомо, на конкурсі з відбору кандидатури від України на Євробачення перемогла Міка Ньютон.