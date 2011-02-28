Герман хоче, щоб прокуратура перевірила перемогу Міки Ньютон
Десятки тисяч людей телефонують
|Міка Ньютон. Фото УНІАН
Про це вона повідомила "Українській правді".
"Я ініціюватиму створення спеціальної комісії, яка перевірить процес підготовки і сам хід фінального відбору кандидатури від України на Євробачення. Гадаю, що до такої комісії повинні увійти й представники прокуратури", - зазначила Герман.
"У багатьох людей, які пишуть і телефонують у адміністрацію президента, і в мене особисто як члена журі цього конкурсу, залишився дуже прикрий і гіркий осад від усього, що відбувалося там. Я думаю, що правильно буде ще раз все перевірити", - наголосила вона.
Герман заявила, що минулого року "вдалося припинити корупційні схеми й скасувати рішення про кандидатуру від України на Євробачення, був проведений конкурс і був чесно вибраний кандидат".
"Гадаю, що цього року варто дослухатися до тих десятків тисяч людей, які за ці два дні телефонували й висловлювали своє невдоволення тим, як відбувся цей конкурс", - зазначила чиновниця.
Відповідаючи на питання, у чому полягають її сумніви щодо результатів конкурсу, Герман сказала: "У мене багато сумнівів, але я не хотіла б їх оприлюднювати до того, ніж комісія, яка, сподіваюся, буде створена, дасть свої висновки".
"Я б не хотіла нікого наперед у чомусь звинувачувати. Але в мене склалося враження, що щось відбувалося в кулуарах і поза конкурсом, чого ми не розуміли і не знали", - додала вона.
Як відомо, на конкурсі з відбору кандидатури від України на Євробачення перемогла Міка Ньютон.