Роман Шкляра може з'явитися в шкільних бібліотеках

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО називає громадянським вчинком позицію письменника Василя ШКЛЯРА, який відмовився отримувати Національну премію України ім. Тараса Шевченка, доки Міністерство освіти і науки, молоді та спорту очолює Дмитро ТАБАЧНИК.

Про це повідомляє прес-служба партії «Наша Україна».

«Позиція письменника Василя ШКЛЯРА, який висловив загальний український протест проти міністра-українофоба ТАБАЧНИКА, – це громадянський вчинок, який викликає мою повагу та підтримку», - заявив голова політради «Нашої України».

Він подякував В.ШКЛЯРУ за таку позицію, назвавши це публічним бойкотом Д.ТАБАЧНИКА та «інших українофобів, які на державних посадах, за кошти українських громадян, ведуть політику, яка шкодить національній єдності та незалежності України: витісняють українську мову із освіти, теле- та радіоефіру, закривають україномовні школи, фальсифікують історію, протиставляючи українців між собою».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, вчинок В.ШКЛЯРА – це ще одне попередження Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ про те, що за усі антиукраїнські дії його команди настане відповідальність, а громадяни бачать і розуміють все значно краще, ніж собі уявляють можновладці.

На його переконання, хоча В.ШКЛЯРА та його роман «Чорний ворон», всупереч рішенню Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, не названо в президентському указі, для багатьох українців саме він є заслуженим лауреатом Шевченківської премії.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що «Наша Україна» викупить частину накладу роману «Чорний ворон» та безкоштовно передасть його у шкільні бібліотеки.

«Цей твір з цікавістю читатимуть молоді українці та дізнаватимуться з нього про правдиву історію та боротьбу українських повстанців у 1920-х роках проти окупаційної комуністичної влади», - підкреслив «нашоукраїнець».

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

4 березня В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Д.ТАБАЧНИК.

Того ж дня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шістьом діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка в розмірі 250 тис. грн. кожна, серед яких В.ШКЛЯР не був указаний.