Герман: Шкляр отримає премію, коли на це прийде час

Письменник Василь ШКЛЯР отримає Шевченківську премію, “коли на це прийде час”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у Каневі заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанс у В.ШКЛЯРА отримати Шевченківську премію, Г.ГЕРМАН сказала: “Звичайно. Він же не відмовився, він попросив відкласти і в указі це передбачити: щоб зараз не було його прізвище в указі, а було воно тоді, коли прийде на то час”.

Г.ГЕРМАН зазначила, що В.ШКЛЯР у своєму зверненні до глави держави сам просив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не нагороджувати його Шевченківською премією 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

4 березня В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.

Того ж дня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шістьом діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка в розмірі 250 тис. грн. кожна. Серед нагороджених прізвища В.ШКЛЯРА не було.