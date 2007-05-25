Голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО вручила Дипломи переможцям Другої Всеукраїнської акції «Музейна подія року».

Як повідомили УНІАН у Фонді “Україна 3000”, урочиста церемонія нагородження переможців Другої Всеукраїнської акції «Музейна подія року» відбулася 24 травня у приміщенні Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Виступаючи перед присутніми, К.ЮЩЕНКО зазначила, що допомога музеям є одним із пріоритетів роботи Фонду «Україна 3000» у галузі культури. «Ми пишаємося тим, що наші проекти отримали визнання музейної спільноти і стали традиційними. Тепер ми кожного року маємо можливість оцінити здобутки і окремих фахівців, і цілих музейних колективів. Така оцінка не тільки сприяє професійному розвитку, але й дозволяє наочно побачити ту фантастичну працю, яку щоденно роблять співробітники сотень українських музеїв», – сказала К.ЮЩЕНКО.

Як йдеться у повідомленні Фонду “Україна 3000”, кращими музейними подіями 2006 року визнано:

Експозицію «Східна колекція» Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (І місце, 25 тисяч гривень);

Виставку творів Ніко Піросманішвілі у Національному художньому музеї (ІІ місце, 15 тисяч гривень);

Відкриття Меморіального музею М. Грушевського (ІІІ місце, 10 тисяч гривень).

Дипломи переможцям Другої Всеукраїнської акції «Музейна подія року» вручила К.ЮЩЕНКО, чеки на отримання грошових премій – голова Наглядової ради ЗАТ «Мандарин Плаза» Вагіф АЛІЄВ.

Також було вручено спеціальні відзнаки оргкомітету. Їх отримали Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre в номінації «Спалах року», публікація в українському перекладі книги Фрідріха Вайдахера «Загальна музеологія» в номінації «Видання року» та відкриття оновленої експозиції Національного музею Тараса Шевченка в номінації «Повернення року».

Окрім того, керівник Українського центру розвитку музейної справи Олексій КОПИТЬКО оголосив імена переможців щорічної Програми підтримки музейних працівників. Ними стали: Ольга АБОЛМАСОВА (Світловодський краєзнавчий музей), Данута БІЛАВИЧ (Львівський музично-меморіальний музей С. Крушельницької), Олена ГЛИБОКА (Донецький обласний краєзнавчий музей), Тетяна ЖУРУНОВА (Вінницький обласний краєзнавчий музей), Лілія КАЗАНЦЕВА (Музей астрономії Київського національного університету ім. Т.Шевченка), Микола КОКШАЙКІН (Шосткинський державний краєзнавчий музей), Іван ПОЛІНЯКА (Військово-історичний комплекс «Скеля», м. Коростень Житомирської області), Катерина ЧУЄВА (Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

Акція «Музейна подія року» є спільним проектом Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», Українського центру розвитку музейної справи та Національної телекомпанії України. Це щорічний конкурс, у рамках якого відзначаються найважливіші, найбільш показові та резонансні явища у вітчизняній музейній галузі, що найбільше вплинули на загальне сприйняття музеїв у суспільстві.

Цього року у змаганні взяли участь 40 різних за характером та масштабами подій. Переможці акції визначалися шляхом голосування понад 70 експертів, серед яких – журналісти, музейні працівники, народні депутати, громадські діячі тощо.

Призовий фонд акції «Музейна подія року» складає 50 000 гривень. Вже другий рік поспіль меценатом акції виступає ЗАТ «Мандарин Плаза».

Переможці цьогорічної Програми отримуватимуть від Фонду «Україна 3000» та Центру розвитку музейної справи фінансову допомогу у розмірі 700 гривень щомісяця.