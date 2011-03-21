У Запоріжжі відвоювали російську мову як основну

Запорізька облрада виграла суди щодо свого рішення про ухвалення програми розвитку російської мови.

Як пише газета "Сегодня", дане рішення облрада ухвалила ще восени 2010.

"Причому облпрокуратура відкликала свій протест на це рішення після того, як його підкоригували", - йдеться у публікації.

Як розповів депутат облради, регіонал Володимир Пашков, суть рішення не змінилася, але змінилося формулювання: облрада не проголошувала статус мови, а вибрала російську як поширену на території області та прийняла програму з її розвитку.

"Ми вже вжили заходів щодо збереження тих 80 російськомовних шкіл (з 621), які залишилися в області", - сказав Пашков.

"Про збільшення їхньої кількості мова поки не йде, зате йде активна робота щодо дитсадків: російськомовних у нас 32%, але відкривається багато нових, і батьки просять, щоб вони були російською мовою", - зазначив він.

За словами регіонала, "потім буде і збільшення кількості молодших класів з російською мовою навчання".

"Мовою ведення засідань в облраді вже є російська. Та й громадяни вже звертаються до органів влади російською мовою, і чиновники їм відповідають так само, але тут взагалі все легко - адже це рідна мова і для чиновників, вони тепер просто перестали боятися, що їх покарають за це", - сказав Пашков.

У той же час, рішення облради опротестувала в суді запорізька організація "Просвіти" і відповідне засідання призначене на 28 березня.

Голова "Просвіти" Павло Мовчан заявив: "Думаю, у нас є конституційні підстави виграти цей суд. Ми вже вигравали подібні суди. Облрада зайнялася не своєю справою - нехай займаються комунальними проблемами, які вони вирішити ніяк не можуть".

Як відомо, газета "Сегодня" входить до групи СКМ Ріната Ахметова.

Українська правда