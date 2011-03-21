Інспекція взялася за керівників туркомплексів, які утримують диких тварин

На Прикарпатті керівників туристичних підприємств, які утримують диких тварин, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Івано-Франківської області.

За наданою інформацією, за дорученням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України комісія з представників екологічної інспекції, лісового і мисливського господарства, національного природного парку «Гуцульщина» та інших служб перевірила утримання тварин у неволі у готельно-розважальних комплексах „Байка” та „Легенда Карпат”.

За відсутність дозволів на утримання диких тварин у неволі комісія вирішила керівників цих підприємств притягнути до адміністративної відповідальності. Справи передано до Косівського районного суду.

Також видано відповідні приписи для отримання дозволів про утримання диких тварин в неволі (дозвіл на ведмедів має надати Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, а на інших тварин - Управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області).

На даний час керівники названих підприємств звернулися до відповідних інстанцій для отримання необхідних дозволів. Комісія також видала припис щодо розширення вольєрів та поліпшення умов утримання тварин.

Як повідомлялося, у готельно-розважальних комплексах „Байка” та „Легенда Карпат” як розвагу для туристів у неволі утримують бурих ведмедів, вовків, лисицю, єнота та птахів. Тварини мешкають у тісних клітках, виглядають гнітюче, голодні та виснажені спрагою.