Тираж Шкляревого «Чорного ворона» сягнув майже 50 тисяч

Вийшов новий наклад у розмірі 27 тисяч роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі видавництва «Клуб сімейного дозвілля».

Таким чином, сукупний тираж роману «Залишенець», що вже став культовим, на даний момент складає 47 тисяч.

З нагоди виходу нового накладу роману «Залишенець. Чорний Ворон» Василь Шкляр проведе авторські зустрічі зі своїми прихильниками в Харкові та Києві.

Зустрічі відбудеться:

24 березня о 17:30 у харківській Книгарні «Є» на вул. Сумській, 3;

25 березня о 18:00 у київській Книгарні «Є» на вул. Лисенка, 3.

Роман «Залишенець» – це розповідь про вояків, яких називали бандитами та навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена, щоб вбити в пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя…