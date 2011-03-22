Тираж Шкляревого «Чорного ворона» сягнув майже 50 тисяч
Письменник проведе творчі зустрічі
Вийшов новий наклад у розмірі 27 тисяч роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі видавництва «Клуб сімейного дозвілля».
Таким чином, сукупний тираж роману «Залишенець», що вже став культовим, на даний момент складає 47 тисяч.
З нагоди виходу нового накладу роману «Залишенець. Чорний Ворон» Василь Шкляр проведе авторські зустрічі зі своїми прихильниками в Харкові та Києві.
Зустрічі відбудеться:
24 березня о 17:30 у харківській Книгарні «Є» на вул. Сумській, 3;
25 березня о 18:00 у київській Книгарні «Є» на вул. Лисенка, 3.
Роман «Залишенець» – це розповідь про вояків, яких називали бандитами та навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена, щоб вбити в пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя…