Під Кафедральний собор УПЦ МП закладуть камінь від Софії

У головну фундаментну плиту Кафедрального собору Воскресіння Христового Української православної церкви Московського патріархату буде закладено каміння та цем’янковий розчин від Святої Софії Київської.

Як повідомили УНІАН у синодальному інформаційно-просвітительському відділі УПЦ МП, урочиста церемонія укладання головної фундаментної плити собору відбудеться 15 квітня о 18.00 на будмайданчику Кафедрального собору (Київ, Залізничне шосе, 3).

10 тисяч кубометрів бетону заливатимуть одночасно і безперервно упродовж 50 годин, внаслідок чого утвориться монолітна залізобетонна плита діаметром 86 м.

«У рік святкування 1000-річчя Софії Київської Українська православна церква продовжує будівництво Софії Київської ХХІ століття – Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру Української православної церкви. Тому для Української православної церкви є важливим закладання у підмурок Кафедрального собору частки Софії Київської. Це символізує зв’язок поколінь між нашими благочестивими предками, сучасниками та нащадками», - процитували у синодальному відділі УПЦ коментар предстоятеля УПЦ митрополита ВОЛОДИМИРА

Перед початком робіт митрополит ВОЛОДИМИР відправить молебень «На початок доброї справи».

Як зазначив відповідальний за будівництво кафедрального собору, клірик храму на честь Усіх святих, протоієрей Віктор ІВАЩУК, в історії України востаннє заливка такої конструкції здійснювалася понад 25 років тому – під час зведення Рівненської АЕС.

Якщо розбивати 10 тисяч кубометрів бетону на компоненти, то у плиті буде тисяча тонн металу, 11 тисяч тонн щебеню, 6 тисяч тонн піску, близько 3,5 тисяч тонн цементу.