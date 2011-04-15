15 квітня в історії

У 1784 році в Ірландії відбувся перший політ на повітряній кулі.

Містер Россо та 10-річний хлопчик-барабанщик, який вказував людям на землі на місце перебування аеростата, впродовж двох годин перелетіли з Дубліна до Ретоута.

1849 року урочисто освячений Великий Кремлівський палац у Москві.

1874 рік — у паризькій майстерні фотографа Надара на бульварі Капуцинів організована перша виставка творів доти не визнаних художників-імпресіоністів — Моне, Ренуара, Пісарро, Сезанна та Дега.

В 1951-му в Лондоні вперше пройшов конкурс "Міс Світ", організований спеціалістом з реклами Еріком Морлі.

На нього прибуло 30 дівчат з 5 країн. Перемогла 21-літня міс Швеції Кікі Хааконсон, котра отримала нагороду в 1 тисячу фунтів. Це був перший міжнародний конкурс краси, на котрому дівчата виступали в бікіні.

1955-й — у місті Дез-Пленз, штат Іллінойс, американець Рей Крок відкрив перший ресторан швидкого харчування "Макдональдз".

Основним заняттям Кроса був продаж машин для збивання молочних коктейлів. Продавши кілька таких міксерів братам Макдональд, котрі володіли пересувним буфетом, і побачивши як добре просуваються їхні справи, Крос купив права на ім`я Макдональд і найняв братів на роботу. В перший день роботи в ресторані продавались гамбургери по 15 центів і картопля "фрі" по 10 центів, а виручка загалом склала 362.12 долара. У 1985 році оборот закладів McDonald`s склав 8.6 мільярдів доларів.

1999-го американські астрономи при допомозі космічного телескопу Хаббл відкрили нову галактику, названу "Шарон", віком 13 мільярдів років, найстарішу і найвіддаленішу з відомих досі.

В 2000 році тодішній прем`єр-міністр України Віктор Ющенко посвячений у запорізькі козаки.

Народилися:

В 1452 році — Леонардо Да Вінчі, видатний італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер.

1886 року — Микола Гумільов, російський поет, один із головних представників акмеїзму. Чоловік Анни Ахматової.

1944-го народився Джохар Дудаєв, чеченський військовий, політичний і державний діяч.

Пезидент республіки Ічкерія (Чечні) у 1991-1996 роках, провідник чеченського визвольного руху. Генерал-майор авіації в радянській армії (убитий).

У 1949-му народилася Алла Пугачова, російська естрадна співачка, Народна артистка СРСР, народна артистка РРФСР. Лауреат Держпремії Росії.

Рік тому за ініціативою Алли Пугачової закрито єдину всеукраїнську альтернативну рок-радіостанцію "Radio One "на її хвилях розпочато мовлення радіо "Алла "Того ж року Пугачова дала прощальний концерт в Києві в рамках туру "Сны о любви". На концерті були присутні тодішній прем`єр-міністр Укпаїни Юлія Тимошенко та посол РФ В. Чорномирдін. А напередодні Нового року організувала в Києві "Рождественские встречи".

1954 року народився Віктор Пинзеник, український політик, економіст, голова партії "Реформи і порядок " у 1997-2010 роках.

Міністр фінансів України у 2007-2009 роках, міністр фінансів і віце-прем`єр кількох попередніх . Був першим віце-прем`єр-міністром у 1994-1995 роках. Народний депутат України I-IV, VI скликань.

1959 рік — Емма Томпсон, англійська акторка, володарка двох "Оскарів " ( "Під кінець дня ", "Відчуття і чутливість ", "Джуніор ").

ТСН