На Каннському фестивалі покажуть новий фільм Альмодовара

14 квітня було оголошено програму 64-го Каннського кінофестивалю, який цього року пройде з 11 по 22 травня. В основній конкурсній програмі — 19 стрічок.

За «Золоту пальмову гілку» будуть боротися «Древо життя» Терренса Маліка, «Меланхолія» Ларса фон Трієра, «Шкіра, в якій я живу» Педро Альмодовара та інші.

За словами директора фестивалю, головна відмінність нинішньої програми — різноманітність у всіх можливих проявах.

«Ви зможете самі переконатися, — говорить Тьєрі Фремо, - програма в цьому році демонструє різноманітність не тільки своєю географією, а й присутністю різних поколінь, стилів, і витоків цих фільмів».

Різноманітність стосується і статі учасників — вперше за історію кінофестивалю буде представлено роботи чотирьох жінок-режисерів.

Президентом журі основного конкурсу обрано Роберта де Ніро. Імена інших суддів буде оголошено наступного тижня.

Фестиваль відкриється новою картиною Вуді Аллена «Опівночі в Парижі» з Карлою Бруні-Саркозі. Фільм у конкурсі не бере участь.

У позаконкурсній програмі всього 10 стрічок, у тому числі режисерська робота Джоді Фостер «Бобер» з Мелом Гібсоном у головній ролі.

Фільм «Пірати Карибського моря: На дивних берегах» Роба Маршалла з Джонні Деппом і Пенелопою Круз теж не бере участь у конкурсі, але його показ стане європейською прем`єрою.

«Дзеркало тижня. Україна»