Депутат Доній зіграв роль Петлюри в історичній кінострічці

Народний депутат України від “Народної самооборони” Олесь ДОНІЙ зіграв роль Симона Петлюри в історичному фільмі “Українська революція” режисера Івана КАНІВЦЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ”Народної самооборони”.

За словами О.ДОНІЯ, фільм розповідає про події в Україні в 1917-18 роки та знятий за спогадами Всеволода Петріва - військового та громадського діяча, письменника, військового міністра та генерал-хорунжого Армії УНР, який боронив Київ від більшовицьких військ на чолі з Муравйовим.

“Загалом це документальне кіно, але там, де не вистачає документальних фото- і відеоматеріалів, використовується історична реконструкція. В одному з невеличких епізодів взяв участь і я. Мені подзвонив давній приятель Богдан БЕНЮК, який озвучуватиме цей фільм, і запропонував участь. Я думаю, що це буде один з прикладів якісного документального кіно”, - сказав О.ДОНІЙ.

Він зазначив, що режисер не має державного замовлення на фільм про українську історію, тому знімає його за власний кошт і за допомогою друзів та однодумців.

