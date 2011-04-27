У Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті

30 квітня в Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті «Poltava city jam».

Про це УНІАН повідомили у прес-служби мерії Полтави.

«Полтавська міська організація творчої молоді «Коло тебе», за сприяння Управління у справах сім`ї, молоді і спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради і відділу у справах сім`ї і молоді Полтавської ОДА, організувала відкритий всеукраїнський граффіті-фестиваль «Poltava city jam», - зазначається у повідомленні.