В Україні з`явився ще один ”Шанс”

У Києві представили музичний проект «Поп академія – Американський шанс».

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН президент компанії Ukrainian Records Андрій ДАХОВСЬКИЙ, компанія Hollywood Pop Academy, котра займається організацією і просуванням проекту в Україні, представляє проект Поп академія – Американський шанс.

Мета проекту – створення гьорлзбенда міжнародного рівня, автор ідеї – Девід ДЖАНК, продюсер багатьох успішних міжнародних музичних проектів.

Відбіркові тури пройдуть з 18 червня по 5 липня в найбільших містах України. У кожному з міст будуть відібрані 5 дівчат віком від 18 до 24 років, які приїдуть на півфінал до Києва 4 липня. У результаті відбору дівчат будуть визначені 12 фіналісток, які вилетять до Лос-Анджелеса. Протягом 3-х місяців дівчата навчатимуться в Hollywood Pop Academy. В період навчання будуть визначені 5 переможниць, які складуть нову групу. Після закінчення навчання групі буде надана можливість записати 2 треки в співпраці з американськими саунд-продюсерами, після чого дівчата підпишуть контракт з українським представництвом Universal Music і почнуть працювати над своїм дебютним альбомом.