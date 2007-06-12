Оголошено лауреатів XVIII кінофестивалю «Кінотавр», який проходив в Сочі з 3 по 11 червня.

Гран-прі фестивалю і приз за кращу режисуру журі, яке цього року очолив відомий кінорежисер Вадим АБДРАШИТОВ, присудило російському режисерові Олексію ПОПОГРЕБСЬКОМУ за фільм "Прості речі".

На головний приз, крім ПОПОГРЕБСЬКОГО, претендували "Вантаж 200" Олексія БАЛАБАНОВА, "Два в одному" Кіри МУРАТОВОЇ, "День народження інфанти" ВАЛЕРІЇ-Гай ГЕРМАНІКИ, "Інзеєнь-малина" Володимира СІВКОВА, "Жорстокість" Марини ЛЮБАКОВОЇ, "Кремінь" Олексія МІЗГРІРЄВА, "Кука" Ярослава ЧЕВАЖЕВСЬКОГО, "Краща пора року" Світлани ПРОСКУРІНОЙ, "Натурщиця" Тетяни ВОРОНЕЦЬКОЇ, "Відрив" Олександра МІНДАДЗЕ, "Русалка" Ганни МЕЛІКЯН, "Лещата" Валерія ТОДОРОВСЬКОГО і "Яр" Марини РАЗБЕЖКІНОЇ.

Приз за кращу жіночу роль дістався російській акторці Амелі Марії ШАЛАЄВІЙ за роль у фільмі «Русалка» режисера Ганни МЕЛІКЯН, а кращим актором було названо Серія ПУСКЕПАЛІСА, який виконав головну роль у фільмі «Прості речі» Олексія ПОПОГРЕБСЬКОГО.

Україна була представлена на «Кінотаврі» новою роботою Кіри МУРАТОВОЇ «Два в одному», яка відкрила конкурсну програму кінофестивалю. Головні ролі в іронічній драмі “Два в одному” виконали зірки екрану Ренату ЛІТВІНОВА, Богдан СТУПКА, Сергій БЕХТЄРЄВ, Олександр БАШИРОВ, Наталія БУЗЬКО. Продюсером картини виступає Олег КОХАН (Sota Cinema Group).

Це третя фестивальна історія нового фільму легендарної одеситки: в кінці березня «Два в одному» був визнаний кращою картиною країн СНД і Балтії на церемонії вручення російської кінопремії «Ніка», а на початку травня представив Україну на кінофестивалі Tribeca (Нью-Йорк), заснованому актором і режисером Робертом Де Ніро. Попереду участь у щорічному Мюнхенському кінофестивалі й міжнародному кінофестивалі в Хайфі. А восени планується масштабна національна прем`єра картини «Два в одному» в Києві та інших великих містах України, після чого її зможуть оцінити шанувальники муратівського кінематографу та всі любителі інтелектуального кіно.