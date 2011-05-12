Відкривається Fine Art Ukraine 2011

12 травня о 18.30 у Мистецькому Арсеналі (Лаврська,12) відбудеться урочисте відкриття мистецького форуму FINE ART UKRAINE 2011.

Третій рік поспіль FINE ART UKRAINE демонструє широку палітру сучасного образотворчого мистецтва — живопис, графіку, скульптуру, фотографію. Проект є важливим із точки зору підтримки та розвитку художнього процесу в країні, адже він залучає широке коло вітчизняних митців та шанувальників мистецтва, популяризуючи таким чином славнозвісну українську мистецьку школу.

Центральною в цьогорічному мистецькому форумі FINE ART UKRAINE стане грандіозна і велична експозиція під назвою «ШКОЛА», в яку увійдуть роботи найзнаковіших постатей українського мистецтва 30-80-х років - випускників Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури України. Створена у грудні 1917 р., Академія впродовж століття плекає кращі мистецькі сили задля духовного розвитку нації, вдосконалення професійного мистецтва, збереження художніх традицій.

У травні в рамках FINE ART UKRAINE Мистецький Арсенал представить зібрання провідних галерей з України та з-за кордону, спецпроекти відомих українських художників.

Парад галерей:

Галерея «15/5», Галерея «O´ART», Галерея «Pit-Art», Галерея «АРТ.ЕРІЯ», Галерея «Арт-Бульвар», Галерея «В Садах Победы», Галерея «Зелена канапа», Галерея «Мистецька збірка», Галерея «Персона».

Митці:

Юрій Вакуленко, Ірина Вештак-Остроменська, Ольга Гребенюк , Василь Гурін, Володимир Гурін, Віктор Дейсун, Олена Дудніченко, Микола Єсипенко, Ярослав Задворний, Андрій Задорін, Володимир Заїченко, Оксана Ігнащенко, Іван Ілько, Андрій Коваленко, Ольга Ковтун, Андрій Левицький, Андрій Липовка, Жанна Олійник-Макій, Валерій Пирогов, Володимир Подлевський, Олена Придувалова, Ігор Романовський, Володимир Тарасенко, Сергій Тумасов, Андрій Цой, Владіслав Шерішевський.

Для довідки:

FINE ART UKRAINE було започатковано 2009 року. Два роки поспіль ярмарок проходив в Українському домі.

FINE ART UKRAINE 2009 представив найбільшу в історії України ретроспективну виставку творів Тетяни Яблонської, зібрання провідних українських та зарубіжних галерей, спецпроекти Сергія Якутовича, Ігоря Гайдая та інших митців.

2010 року родзинкою FINE ART UKRAINE стала персональна виставка всесвітньо відомого американсько-польського фотографа Ришарда Горовиця, визнаного новатора в мистецтві фотографії. Незабутні враження залишили спецпроекти: галереї «Персона» — «Місто» (куратор — Олеся Авраменко, автор — Ігор Губський); галереї «Antin’s Collections» — «Українська мультиплікація. Все, що залишилося. Частина I» (куратор — Антін Мухарський, автор — Давид Черкаський). Неабиякий інтерес у відвідувачів викликали проекти родини Рижих-Неледва «Династії»; Вадима Корженка та Ігоря Романовського «Метафора»; Марини Лідаговської «Милування квітучою сливою»; Михайла Вертуозова «В пошуках вітру»; Гарі Зуха, Катерини Іванової та Олени Фігурної «Монументальні тканини»; а також колекції-візитівки від провідних галерей України та зарубіжжя.

Буквоїд