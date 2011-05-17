Українських художників виставлять на російські торги Bonhams у Лондоні

8 червня в Лондоні відбудуться аукціонні торги, на яких вперше будуть представлені роботи українських художників.

Про це УНІАН повідомив організаційний комітет Russian sale аукціонного дому Bonhams, який є однією з найважливіших подій на ринку російського мистецтва, на ньому щорічно виставляються роботи метрів російського живопису.

Цього року, окрім очікуваних лотів Шишкіна, Айвазовського, Верещагіна, Бурлюка будуть також представлені роботи українських сучасних художників.

За словами керівника російського відділу Bonhams у Лондоні Євгенії Теслюк, після затишшя на ринку мистецтва, викликаного світовою економічною кризою, попит на роботи російських та українських художників останнім часом поновився з подвійною силою. На червневих торгах у Лондоні, разом з традиційним живописом, будуть також представлені чудові роботи сучасних українських художників Галини Москвітіної та Юрія Нагулка.

В аукціонному домі Bonhams переконані, що роботи цих художників викличуть безперечний інтерес серед колекціонерів сучасного живопису.

Робота відомої української художниці Галини Москвітіної «Школа танців» не випадково була відібрана на участь у торгах разом з роботою Юрія Нагулка, роботи якого вже раніше були представлені на європейських виставках і аукціонах. Українське мистецтво користується в світі все більшим попитом. Засновник напряму «свєт-арт» Галина Москвітіна звернула на себе увагу аукціонного дому після виставки «Дар світлу», яка проходила в Києві в листопаді минулого року.

«Її творчість – дуже цікавий напрям, – зазначає Ірина Карпова, художник-ювелір, кавалер ордена Фаберже. – Той об`єм, що я бачила, дає підставу говорити про те, що це – насправді явище. У неї своя тема, свій почерк, у контексті позитивних сучасних тенденцій художник творить духом. Її картини я б назвала асоціативними портретами, багатошаровими, в її роботах присутній об`єм».

Загальна виручка на «російських торгах», що проводяться в Лондоні двічі на рік, цього разу може скласти більше чотирьох мільйонів фунтів стерлінгів.

***Аукціонний дім Bonhamsзаснований в 1793 році, є одним з давніх і найбільших аукціонів у світі образотворчого мистецтва та антикваріату. Сьогодні Bonhams пропонує більше продаж, ніж будь-хто з його конкурентів, за допомогою двох основних торгових майданчиків у Лондоні: Нью-бонд-стріт і Найтсбрідж, і ще п`ять по всій Великобританії. Торги також проходять у Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Кармелі, Нью-Йорку і Бостоні (США), Торонто (Канада), Монако (Франція), Австралії, Гонконгу та Дубаї.