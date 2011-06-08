Дитяче видавництво "Грані-Т" таки закрили

Інвестор розчарувався у видавничому бізнесі та вирішив закрити видавництво.

Співробітникам видавництва "Грані-Т", що за 4 роки випустило більше 300 книжок, повідомили про звільнення.

За словами співробітників, представники керівника підприємства Володимира Пузікова зайшли до редакції, попросили виключити комп`ютери, після чого повідомили, що видавництво більше не існує, повідомляє Дело.

Вони пояснили це рішення тим, що Володимир Пузіков розчарувався у інвестиційній привабливості видавничого бізнесу, і вирішив тепер інвестувати в інші галузі.

Пізніше на сайті видавництва була оприлюднена інформація про те, що видавництво не закривається, а тільки йде на "літні канікули". Однак співробітники видавництва запевняють, що їм повідомили не про канікули, а саме про звільнення.

Поки що невідомо, що буде з іще не реалізованими проектами книжок, а також із нерозпроданими тиражами. Співробітники невдоволені, передусім, неочікуваністю звільнення, а також з його невмотивованістю, оскільки, за їх словами, "Грані-Т" не були збитковими: навпаки, протягом останнього року, з`явилася велика кількість нових проектів, і видавництво навіть займалося благодійністю.

Видавництво "Грані-Т" було засновано у лютому 2006 року.

Українська правда