Український актор театру і кіно Богдан Ступка пройшов курс реабілітації у Німеччині і вже повернувся до Києва.

69-річний актор проходив курс реабілітації в Німеччині після перенесеної в лютому цього року операції.

Як повідомляє газета Сегодня, у Німеччині з актором був його син Остап. Через лікування за кордоном Ступка пропустив кінофестиваль у Трускавці Золота Пектораль, де отримав приз за найкращу чоловічу роль у фільмі Куплю друга.

Днями 69-річний актор повернувся на роботу в театр імені І. Франка, де він приступив до обов`язків художнього керівника. На сцену Ступка виходити не поспішає, найближчим часом він у постановках не задіяний.

В оточенні актора розповіли, що Ступка йде на поправку (подейкують, що у актора - онкологія), хоча й помітно схуд. За словами колег, актор іноді затримується на роботі до 12 ночі, багато жартує, а додому ходить пішки.

Відповідаючи на питання журналістів Сегодня, чи збирається Богдан Ступка ще на лікування за кордон, його син Остап сказав: "Тато почуває себе добре і поки нікуди не збирається".

Нагадаємо, що в лютому 2011 року Бoгдана Ступку прооперували в одній з німецьких клінік. В оточенні актора зазначають, що операція була складна, але лікарі задоволені результатом.

Сегодня

