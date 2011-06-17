Іноземним туристам заборонили відвідувати Тибет

Щоб запобігти безладам напередодні святкування 90-річчя з дня заснування правлячої Комуністичної партії, уряд КНР закрив Тибет для відвідування.

Влада КНР закрила Тибет для відвідування іноземним туристам до кінця липня цього року.

Уряд КНР зробив цей крок для того, щоб запобігти безладам напередодні святкування 90-річчя з дня заснування правлячої Комуністичної партії.

Один з місцевих туроператорів сподівається, що заборону буде знято в серпні під час буддійського фестивалю. Компанія була змушена відмінити турпоїздки іноземців до Тибету.

"Ми не знаємо, які причини стоять за цим рішенням. Ймовірно, справа в політиці. Ми засмучені, оскільки ми втратили багато грошей", - сказав представник туристичної компанії.

Влада КНР періодично забороняє іноземцям відвідувати Тибет з міркувань безпеки.

У 2008 році Тибетом прокотилася хвиля антиурядових заворушень. Пекін звинуватив в організації заворушень прихильників духовного лідера буддистів Тибету Далай-лами, які домагаються виходу Тибету зі складу КНР.

Усім іноземним туристам необхідно отримувати спеціальні дозволи для відвідування Тибету, що є автономним регіоном КНР.

Українська правда