У Києві покажуть фільм про Далай-ламу, який китайці просять заборонити

У вівторок, 26 червня, о 19.30 в приміщенні Музею совєтської окупації (вул. М.Стельмаха 6-а) відбудеться відкритий показ фільму "Кундун" відомого режисера Мартіна Скорсезе про Далай-ламу XIV.

Виробництво: США. Жанр: драма, біографічний фільм (художній)

Тривалість: 128 хв.

Фотовиставка «Сила співчуття: історія Далай-лами XIV, присвячена духовному та політичному лідеру Тибету, мала відкритися ще 15 червня у Культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії, а також був запланований перегляд стрічки "Кундун". Однак через втручання представників Посольства Китайської Народної Республіки в Україні керівництво Академії стало на вимоги громадян іншої держави і погодилось закрити вже розміщену виставку, чим, фактично, знехтувало свободою слова і сумління в Україні.

Біографічний фільм "Кундун»" - це реалістичне оповідання про життя і трагічну долю чотирнадцятого Далай-лами, одного з найвеличніших борців за мир нашої епохи. Це історія про дивовижного хлопчика, наділеного багатовіковою мудрістю і знаннями, чия непохитна воля і віра є гідним прикладом для всіх, кому дорогі свобода і справедливість.

Посольство Китаю вже не вперше втручається у діяльність українських організацій. Раніше посольство КНР вимагало від Української Гельсінської спілки з прав людини припинити демонстрацію "неправдивих" фільмів про Тибет.

Музей запрошує 26 червня на екскурсію о 18.00, після чого, о 19.30 перегляд фільму «Кундун». Огляд музею та екскурсії безкоштовні.

Довідки:

Ольга Веснянка 8050 334-6604 www.memorial.kiev.ua

Олег Ткаченко 8050 571-9412 www.savetibet.org.ua

Кінопоказ відбудеться 26 червня, 19.30

Музей радянської окупації

вул. М.Стельмаха 6-а

(від ст.м.Либідська їхати 2,4,11,12 тролейбусами до зупинки

вул.М.Стельмаха, 5-та зупинка.)