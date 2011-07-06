6 липня в історії

У 1785 році долар став національною валютою США.

"Долар" походить від слова "Йоахімсталер", назви монети XVI століття, яку чеканили біля срібної копальні в Йоахімсталі, на території сучасної Чехії. "Йоахімсталь" значить "діл (долина) Йоахіма". З часом "Йоахімсталер" скоротили до "талера", а датчани перетворили це слово в "далер". Англійці перетворили його в більш благозвучне для них слово "долар". Словом "талер" або "долар" називали різні монети в різні часи.

Слово "бакс" або "бакси" походить від англійського слова "бакскін" — шкіра самця оленя. Ці шкури були одним з головних предметів торгівлі з індіанцями. Індіанець приїжджав до поселень білих, щоб обміняти шкури на необхідні йому речі (рушниці, патрони, сіль, інструменти, "вогняну воду" тощо), і білий торговець казав: "Це тобі коштуватиме три бакси", тобто три шкіри оленя. Пізніше слово стали використовувати як сленгову назву долара.

Інша версія пов`язує слово "бакс" з англійським "sawbuck" — козла для пиляння дров, на яку була схожа велика римська цифра X, зображена на зворотній стороні першої 10-доларової купюри випуску 1861 року.

У 1885-му Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на хлопчикові, якого вкусив скажена собака.

9-річний Жозеф Мейстер був першою людиною, що вижила після зараження сказом, і на все життя зберіг вдячність своєму рятівникові, до смерті пропрацювавши сторожем в Інституті Пастера і доглядаючи могилу вченого. Після вторгнення гітлерівських військ до Франції 1940 року Мейстер наклав на себе руки, аби не дозволити нацистам осквернити могилу Пастера.

1905 -го правоохоронні служби Америки та Європи вперше обмінялися відбитками пальців підозрюваного у злочинах.

1926 рік— в СРСР відкрита перша електрифікована лінія залізниці (Баку—Сабунчі).

1952 року в Лондоні востаннє проїхав трамвай.

У цей день народилися:

1887 року — Аннетт Келлерман, австралійська кіноакторка, спортсменка, яка у 1915 році вперше в кіно оголилася у фільмі "Дочка Нептуна".

Вона також отримала прізвисько Пірнаюча Венера і вважається родоначальницею синхронного плавання. У 1907 році Келлерманн була заарештована в Бостоні за "непристойну поведінку” — вона насмілилася вперше з`явитися в цільному купальнику, скроєному з одного шматка матерії.

У 1938-му народився Олег Базилевич, радянський та український футболіст і тренер.

Уславився як нападник київського "Динамо" 1960-х років. Відзначався високою швидкістю, технікою володіння м`ячем, чудовою грою у повітрі і м`якою пластикою рухів. Запамятався тим, що часто замикав на дальній штанзі подачі, які виконував Валерій Лобановський. У 1993-1994 роках очолював національну збірну України з футболу.

1940 року — Нурсултан Назарбаєв, перший і незмінний наразі президент Казахстану (з 1990 року).

1943 рік — Юрій Маліков, російський радянський музикант, засновник і керівник ВІА "Самоцвєти". Батько співака Дмитра Малікова.

1946-го народився Джордж Вокер Буш, американський політик-республіканець, 43-й президент США (у 2000-2009 роках).

1975-й — Кьортіс Джеймс Джексон (50 Cent), американський репер.

Дебютний альбом "Сила долара" зроблений зі своєрідною рифмою й унікальним стилем постановки. Журнал "Blaze Magazine" дав альбомові високу оцінку. Сам виконавець каже, що написав текст "Як пограбувати" , коли їхав машиною до студії. У 2000-му році в творчості репера була перерва: в нього стріляли дев`ять разів і лейбл перестав з ним співпрацювати. Проте Кертіс зміг відновитись, і через ряд андерграундних лейблів він швидко привернув увагу Емінема, який у свій час запросив 50 на студію до Доктора Дре. У 2003 він випускає "Розбагатій або помри", в якому Eminem і Дре були виконавчими продюсерами. Альбом посів одну з провідних позицій у чартах і користувався неабиякою популярністю в Америці.

ТСН