Влада Севастополя просить Богуцького сприяти гастролям театру ім. Франка

Влада Севастополя звернулася до міністра культури і туризму України Юрія БОГУЦЬКОГО з проханням запланувати до 225-річчя міста-героя, що відзначатиметься в червні 2008 року, гастролі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Як передає кореспондент УНІАН, про нещодавно у Севастополі повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН після вистави театру „Ромео і Джульєтта”, якою завершилися двотижневі гастролі театру в Севастополі.

За словами В. КАЗАРІНА, за сталою традицією кілька останніх років театр гастролює у Севастополі по непарним рокам (2003-й, 2005-й і 2007 роки), однак наразі досягнуто попередньої домовленості про те, що гастролі відбудуться також 2008 року. Сподівання на це висловив зі сцени Російського драматичного театру імені Луначарського і художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан СТУПКА. Він також повідомив, що театр у 2008 році привезе у Севастополь прем’єру. Б. СТУПКА подякував владі, журналістам, глядачам і місцевому театру Севастополя за теплий прийом. Б. СТУПКА також висловив думку, що збоку очолюваного ним театру найкращим подарунком для севастопольських колег буде запрошення провести наступного літа гастролі у Києві.

Усі шість вистав театру імені Франка у Севастополі пройшли з аншлагом, наприкінці спектаклей глядачі аплодували акторам стоячи.