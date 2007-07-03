У закарпатському селі відбудеться IV міжнародний фестиваль юних талантів

6-8 липня у закарпатському селі Рекіти Міжгірського району, що розташоване на межі трьох областей - Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської - проходитиме IV міжнародний фестиваль юних поетів та прозаїків, митців малюнка й фото "Рекітське сузір`я".

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник обласного управління культури Юрій ГЛЕБА, постійні партнери організаторів фестивалю міжнародної дитячої творчої організації "Мала академія літератури і журналістики" - воїни-артилеристи з Виноградова - обладнають на фестивальному полі тимчасове наметове містечко із польовими кухнями, в яких пригощатимуть гостей та учасників свята верховинськими стравами.