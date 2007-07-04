5 липня о 18:00 у кінотеатрі «Київ» (вул. Велика Васильківська, 19, 3 пов., зал «Сінематека») відбудеться завершальний показ першого в Україні фестивалю «Мобільне кіно» від DJUICE. Фестивальну програму складуть мобільні короткометражки на тему «Коротко про головне», підготовлені представниками нової генерації українських кінематографістів, серед яких Аксенія Куріна, Катя Царік, Євгеній Тимохін і Любомир Кобильчук. На заході буде також названо кращого мобільного режисера й переможеця любительської частини конкурсу «Мобільне кіно» від DJUICE.

За умовами фестивалю представники підростаючого покоління фільммейкерів повинні були зняти власні короткометражні роботи за допомогою мультимедійного комп`ютера Nokia N93i. Враховуючи формат мобільного кіно, для конкурсних робіт фестивалю була вибрана тема «Коротко про головне». Згідно регламенту короткометражки повинні були відрізнятися оригінальністю і концептуальністю і не перевищувати по хронометражу п`яти хвилин.

Конкурсні роботи були розглянуті журі, що складаються з авторитетних представників молодого українського кінематографу. До його складу увійшли: актриса Ольга Макєєва (виконавець головної жіночої ролі у фільмі Orangelove), оператор Олексій Хорошко (відомий також як співпродюсер фільму «Штольня»), режисер Андрій Толошний і телевізійна ведуча Крапка (автор програми «Кіно і Крапка» на каналі «Кіно»). Головою журі фестивалю «Мобільне кіно» від DJUICE виступив відомий український режисер і клипмейкер Алан Бадоєв. Мобільний режисер, робота якого буде визнана кращою отримає приз мультимедійний комп`ютер Nokia N93i. А чотири фільми, які одержали найвищу оцінку журі, увійдуть до програми короткометражних фільмів Future Shorts Ukraine, які демонструватимуться у кінотеатрах України у вересні – грудні 2007 року.

Крім робіт нової генерації українських режисерів, на фестивальному показі буде продемонстровано фрагменти кращих любительських фільмів, знятих абонентами мобільного бренду DJUICE, і оголошено переможеця любительської частини конкурсу. За умовами конкурсу мобільні фільми абонентів розміщувалися на www.djuice.com.ua і wap.djuice.com.ua. Переможець конкурсу визначався за допомогою голосування відвідувачів сайту. Автор ролика, що одержав найбільшу кількість голосів, як приз одержить мультимедійний комп`ютер Nokia N93i – такий самий, як і переможець професійної частини конкурсу «Мобільне кіно» від Djuice. Крім того, буде відзначено і найактивнішого вболівальника конкурсу – абонент, що проголосував найбільшу кількість разів. Він отримає спеціальний приз – MP3-плеєр iRiver.

Після завершення фестивального показу о 19:40 у залі «Сінематека» відбудеться прес-брифінг, в якому візьмуть участь голова журі Алан Бадоєв, керівник департаменту з корпоративних зв`язках компанії «Київстар» Жанна Ревнова і кращий мобільний режисер – переможець конкурсу «Мобільне кіно» від DJUICE.

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