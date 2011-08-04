У Тернополі розпочався релігійний фестиваль «Я вірю в Ісуса».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у спільноті євангелістів, яка організувала захід, спрямований він на привернення уваги до людей з особливими потребами, а також пропаганду здорового способу життя. В рамках фестивалю проходитимуть спортивні змагання, зокрема в парку ім.Шевченка відбувся забіг дітей з особливими потребами. Окрім цього, передбачені богослужіння та волонтерська робота в онко- та наркодиспансерах, також організатори фестивалю залучать усіх бажаючих до прибирання парків міста.

Триватиме фестиваль 5 днів, кожен фестивальний день завершуватиметься концертами гуртів, які виконують пісні на релігійну тематику.

Участь в акціях фестивалю можуть брати усі бажаючі незалежно від віросповідання.

До фестивалю залучені один з найкращих саксофоністів України Ігор РУДИЙ, фіналістка телепроекту «Шанс», голос проекту "Танцюю для тебе" Валентина ПАРАВАН, інші відомі особи.

За твердженням організаторів, такого масштабного релігійного фестивалю в Україні ще не проводили.