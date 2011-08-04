В Балаклаві відбудеться фестиваль шампанського

Фестиваль шампанського відбудеться 6 серпня в Балаклаві. Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті фестивалю, в ході святкових заходів планується, зокрема, встановити світовий рекорд - наповнити гігантський келих шампанського, що вміщує 75 пляшок ігристого вина.

Програма фестивалю передбачає також конкурс краси "Міс Кримська Шампань", виступи зірок Національного театру опери і балету України та української естради. Крім того, відбудуться вікторини й розиграші цінних призів, фото- і артсесії, танцювальні майстер-класи.

Фестиваль шампанського завершиться дискотекою й феєрверком.

Як очікується, гостями фестивалю стануть понад 15 тис. осіб.

Організаторами свята виступають провідний виробник шампанського в Україні агрофірма "Золота балка", за підтримки Балаклавської районної державної адміністрації в місті Севастополі.

Довідка УНІАН. 4 серпня в усьому світі відзначається День народження шампанського. Вважається, що в 1668 році у французькій провінції Шампань чернець Періньон винайшов цей напій.