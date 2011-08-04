У Чернігові втретє пройде Парад дитячих візочків

У Чернігові 12 серпня втретє пройде Парад дитячих візочків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомили організатори родинного свята.

За словами директора агенції ”Прайм Медіа” Тетяни БОЙКО, цьогорічний Парад візочків буде масштабнішим за минулорічний і набуде статусу всеукраїнського. Змінили організатори і місце проведення заходу - замість скверу імені Попудренка планується задіяти територію Алеї Героїв та Красну площу, на якій буде призупинено рух автотранспорту.

”Велика кількість бажаючих взяти участь у параді підштовхнула організаторів конкурсу до ідеї поділу зони свята на ”конкурсну” та ”розважальну”, - зазначила Т.БОЙКО. На учасників параду чекають призові ігри, конкурси та фотозйомка, а також весела анімація. Крім того, переможців буде не три, як раніше, а десять – в різних номінаціях. ”Щоб свято стало більш динамічним та яскравим, було вирішено відійти від стандартної процедури презентації конкурсних робіт кожним учасником, натомість зробити акцент на урочистій ході екіпажів з прикрашеними дитячими візочками”, - додала Т.БОЙКО.

За даними організаторів свята у Чернігові (агенції стратегічних комунікацій ”Прайм Медіа” та ГО ”Центр свідомого батьківства ”Азбука для батьків”), за два роки у Параді дитячих візочків взяли участь понад 100 сімей міста. Відповідно до Інтернет-публікацій, Парад візочків у Чернігові став одним з найчисельніших в Україні.