58-річний співак Аркадій Укупник втретє став батьком

58-річний співак і композитор Аркадій Укупник втретє став батьком. Дружина артиста Наталя в одному з елітних пологових будинків Тель-Авіва народила дівчинку.

Маля, яке назвали Софією, з`явилася на світ здоровою і важить 3,6 кілограма.

Для Наталії це перша дитина, незважаючи на те, що подружжя перебуває у шлюбі вже 15 років.

Від попередніх шлюбів у співака є син Григорій, який живе з мамою в Німеччині і носить її прізвище Лельчук, і дочка Юнна, що проживає в Москві і теж взяла прізвище матері - Нікітіна.

Новоспечені батьки з малятком скоро повернуться з Ізраїлю до Москви. На подружжя чекає їх бізнес: у Аркадія - власний продюсерський центр, а у Наталі - турфірма.

ТСН