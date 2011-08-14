На Сумщині відкрився Міжрегіональний Миропільський ярмарок

У селі Миропілля Краснопільського району Сумської області сьогодні відкрився ІІІ Міжрегіональний Миропільський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, до відродження у 2009 році цей ярмарок не проводився тут понад 50 років, а за часів царської Росії ярмарок входив до п`ятірки найбільших в імперії.

Нині в заході, що триватиме впродовж 13-14 серпня, беруть участь представники агропромислових підприємств, торгівлі, ресторанного бізнесу, народні умільці з усіх районів Сумщини, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Київської та інших областей України, а також делегації з прикордонних областей Російської Федерації - Бєлгородської, Брянської та Курської. До складу делегації російських регіонів входять не лише підприємства, а й творчі колективи.

Загалом на ярмарку зі своєю продукцію представлені більш ніж 140 суб`єктів господарювання.

Відвідувачі ярмарку мають можливість придбати товари з лози, глини, дерева та металу, вироби народних умільців декоративно-ужиткового мистецтва, хліб та кондитерські вироби, продовольчі товари, сільськогосподарську продукцію, сувеніри, одяг, взуття, посуд, меблі тощо.

"З кожним роком рівень ярмарку істотно зростає, причому це стосується як представленої продукції, так і розширення географії його учасників. За прогнозами, кількість учасників та гостей заходу цього року може досягти 15 тисяч. І, можливо, в недалекому майбутньому Миропільський ярмарок поверне свою колишню славу, зіграє важливу роль у розвитку туристичного потенціалу Сумщини і буде таким же відомим брендом, як Сорочинський ярмарок", - зазначив заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр ЦУПРО.

У ході ярмарку відбудуться День району, фольклорний фестиваль "Пісенні джерела Краснопільщини", розважальна програма "Богатирські ігри", спортивні змагання, розваги для дітей тощо. Також Краснопільщина продемонструє культуру та побут району: кожне село у стилізованих «автентичних» куренях представить свої здобутки.