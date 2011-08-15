В Івано-Франківську розгорнули найбільший в світі синьо-жовтий прапор

Сьогодні в Івано-Франківську в рамках акції «Рідний прапор нас єднає» розгорнули найбільший в світі синьо-жовтий прапор розміром 45 на 30 метрів (загальною площею 1350 кв. м).

Як передає кореспондент УНІАН акція відбулася на площі перед пам’ятником Івана Франка. Участь у ній взяли представники молодіжних громадських організацій, ветерани ОУН-УПА , керівники міста, народний депутат України від НУНС Зіновій ШКУТЯК, представників патріотичних та неурядових організацій, а також мешканці та гості міста.

Розгорнувши Державний прапор, усі учасники заспівали Гімн України.

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС назвав сьогоднішній день знаковим. Адже саме з Івано-Франківська стартує акція «Рідний прапор нас єднає», присвячена 20-ій річниці Незалежнності України.

Голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ у своєму виступі наголосив, що за цей синьо-жовтий прапор загинули мільйони українців. «Хоч нині влада видає укази про різні червоні прапори, під яким катували і нищили все українське, але Державний прапор синьо-жовтий в нас вже ніхто не забере», - додав ветеран УПА.

Після Івано-Франківщини подібні заходи відбудуться також у ряді найбільших міст України і завершаться 24 серпня у столиці.

Довідка УНІАН. Вперше найбільший Державний Прапор України було розгорнуто 23 серпня 2007 року на площі біля Палацу молоді «Юність» в Донецьку. Його виготовила у своїй маленькій квартирі, на старенькій машинці, донеччанка – пенсіонерка, шахтарська вдова Марія БЄЛЯТКОВА.

