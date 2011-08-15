15 серпня в історії

У 1848-му американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак`юс (штат Нью-Йорк) запатентував зуболікарське крісло.

1877 року Томас Едісон написав листа президентові телеграфної компанії Піттсбурга, в якому доводив, що найкраще вітання у спілкуванні телефоном — слово "hello" (у нас трансформувалося в "алло").

Цього ж дня Едісон першим у світі провів запис звуку — зафіксував на платівці пісню "Mary Had A Little Lamb".

1939 рік — у Німеччині сталася одна із наймасовіших авіакатастроф.

При показовому бомбометанні з пікіруванням за умов низької хмарності в землю врізалися 13 бомбардувальників "Junkers Ju-87", що летіли один за одним.

У 1969 році з 15 по 18 серпня проходив Вудстокський фестиваль — кінець ери хіпі.

1997-го в Україні засновано орден Княгині Ольги.

15 серпня народилися:

У 1771 році — Вальтер Скотт, шотландський поет і письменник, який створив жанр історичного роману ("Айвенг", "Квентін Дорвард").

1972 року — Бен Аффлек, американський кіноактор ("Розумник Уїлл Хантінг", "Армагеддон", "Перл-Харбор").

В 1978-му народилася Лілія Подкопаєва, українська спортсменка, гімнастка.

Абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996-го в Атланті (посіла там також перше місце у вільних вправах та на колоді), абсолютна чемпіонка світу 1995 року і Європи 1996 року.

У 1983 році народився Тіматі (Тимур Юнусов), російський музикант, співак-репер, підприємець.

За словами самого Тіматі, в 13 років він перебрався до Лос-Анджелес, де почав долучатися до хіп-хоп культурі. У 2010 році Тіматі повторив рекорд Премії Муз-ТВ перемігши відразу в трьох номінаціях за рік.

ТСН