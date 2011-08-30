30 серпня в історії

У 1829-му в Москві була закладена кам`яна Тріумфальна арка на честь перемоги у Вітчизняній війні замість дерев`яної, спорудженої на площі Тверської застави, куди поверталися із Західної Європи солдати.

У 1867-му винайдено кокаїн.

Цей наркотик з вигляду подібний на харчову соду. Потрапивши на язик, викликає відчуття оніміння. Головні ефекти від прийому кокаїну: — відчуття ейфорії, покращення настрою, підвищення працездатності та самовпевненість. Тривале вживання кокаїну викликає паранойю, глухоту, маячню, порушення травлення та сну. Можуть також виявитися проблеми зі слизовою носа або ж затвердіння вен. Все залежить від способу прийом.

1877-й - французький винахідник-самоук Еміль Реїно отримав патент на апарат під назвою праксіноскоп – прародителя мультиплікації.

Прилад складається з циліндра, з висотою стінок 10 см. В центрі циліндра – дзеркальна призма, число сторін, якої співпадає з числом мініатюр. Внутрішній радіус призми складає половину радіуса циліндра. Таким чином кожна мініатюра відображується у відповідній грани призмі, при обертанні циліндра виникає анімаційний ефект плавного руху

В 1901 році Х`юберт Сесіл Бут запатентував пилосос.

В 1903-му році вінчалися Олександр Блок і Любов Менделєєва в церкві села Тараканова.

1918- го —у Москві на колишньому заводі Міхельсона 28—річна есерка Фанні Каплан трьома пострілами тяжко поранила лідера більшовиків Володимира Леніна.

Через три дні ВЧК приговорила її до розстрілу. Вирок був виконаний 3 вересня о 4 ранку. В день замаху на Леніна в Петрограді есером Левом Канегіссером був убитий голова петроградського ЧК Моісей Соломонович Урицький. Ці дві події дали поштовх до початку більшовицького "червоного терору", котрий охопив усю країну і призвів до смерті тисяч людей.

30 серпня 1919-го в бою під Коростенем загинув 24—літній більшовицький комдив Микола Щорс;Після виходу на екран.

В цей день народилися:

У 1920 –му народився Леонід Шварцман, художник-мультиплікатор. З лютого 48-го року і дотепер працює в штаті кіностудії "Союзмультфільм".

1927-й рік - Дмитро Жуков, письменник, автор таких відомих книг як: "Козьма Прутков і його друзі" та "Олексій Костянтинович Толстой".

1954 рік подарував Білорусії Олександра Лукашенка, президента Республіки Білорусь з 1994 року і дотепер.

Економічна політика Лукашенка зупинила економічну кризу і занепад, від якого потерпали постсоціалістичні країни. Підприємства отримали державну підтримку і опіку та не зупиняли своєї роботи. Білорусь фактично одразу змогла вийти на рівень сталого розвитку, в той час як в сусідніх Україні та Росії зменшення обсягів продукції, продовжувався до 2000 року.

1972 року народилася американська топ-модель і кіноактриса Камерон Діас.

Перед тим як стати популярною актрисою Камерон працювала з 16-ти років фотомоделлю, знімалась в рекламі для будинку моди Келвіна Клайна, та для фірм "Levi’s" і "Coca-Cola". Особливу популярність актрисі риніс фільм "Ангели Чарлі" у 2000 році.

ТСН