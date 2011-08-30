Відкрили ще один пам’ятник Бандері

У Кременець Тернопільської області на центральній площі відкрили пам’ятник провіднику ОУН Степану Бандері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Конгресу українських націоналістів, ініціативу кременецького КУНу вдалося реалізувати завдяки місцевому меценату Володимиру ЧУБУ, який взяв на себе усі матеріальні затрати.

Участь у відкритті пам’ятника взяли мер Кременеця Олексій КОВАЛЬЧУК, голова Конгресу українських націоналістів Степан БРАЦЮНЬ, представники громадськості.

Після відкриття пам’ятника єпископ Тернопільський і Бучацький Української православної церкви Київського патріархату НЕСТОР відслужив панахиду за C.Бандерою.

Окрім цього, він з благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА нагородив В.ЧУБА за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

Завершились урочистості виступом хору національно патріотичної пісні із міста Збараж та хору «Заграва».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року у Тернополі навпроти облдержадміністрації при вході в парк ім. Т.Шевченка було відкрито пам’ятник С.Бандері з нагоди 100-річчя від дня його народження, яке припадало на 1 січня 2009 року.

Минулого року пам’ятник С.Бандері також було відкрито у селі Струсів Теребовлянського району.