Московський патріарх відслужить літургію в Луганську

Влада Луганської області організовує підвезення віруючих на урочисту літургію, яку 15 вересня відслужить в Луганську предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник Управління з питань внутрішньої політики і зв`язкам із громадськістю Луганської облдержадміністрації Марія БОРЗЕНКО.

Вона нагадала, що предстоятель РПЦ відвідає Луганську область з візитом 14-15 вересня.

За словами М.БОРЗЕНКО, 14 вересня після обіду патріарх КИРИЛ прибуде до аеропорту Луганська, після чого відправиться до кафедрального Свято-Володимирського собору, де звернеться до віруючих.

«15 вересня о 9.30 на Театральній площі відбудеться торжественна літургія, яку проведе патріарх. На літургію очікується приїзд 15 тис. віруючих, з урахуванням тих, хто приїде з областей України. Для всіх віруючих буде організовано підвезення з міст і районів. Відповідну роботу виконуватиме облдержадміністрація, міськрада і єпархія. Для людей передбачені всі умови. І навіть якщо піде дощ, підготовлені накидки», - повідомила М.БОРЗЕНКО.

За її словами, після літургії патріарх візьме участь в церемонії закладки першого каменя на будівництві храму «Умиління». Після цієї церемонії перед пам`ятником «Божої Матері» предстоятель РПЦ благословить молодят, які вінчалися цього літа. Імовірно, в церемонії візьмуть участь 10-15 пар.

Далі патріарх КИРИЛ попрямує на урочисту зустріч до колонного залу Луганської обласної ради. Це буде завершальний захід у рамках його візиту до Луганської області, після якого він відправиться до Білгорода.