Знавець купив картину Тіціана на аукціоні за безцінь (фото)
Справжня вартість може скласти 5 млн. фунтів
|Приписуваний Тіціану чоловічий портрет. Репродукція з сайту дому Gilding`s
Лот був виставлений на продаж місцевою мешканкою, яка придбала його в 1974 році разом з іншими предметами з дому полковника Джона Пакслі. Власниця виставила портрет на торги Gilding`s у повній упевненості, що розлучається з картиною безіменного "європейського художника XVIII століття". Проте проникливі знавці з Лондона, чиї імена не розголошуються, розпізнали в темному полотні руку Тіціана. Вірогідно, що картина була написана майстром між 1510 і 1520 роками у Венеції. Невідомі запекло торгувалися за лот, чим і привернули увагу до зазвичай нічим не примітних провінційних аукціонних сесій.
Саймон Дікінсон (Simon Dickinson), один з найповажаніших британських арт-дилерів, що спеціалізуються на старих майстрах, в інтерв`ю газеті The Guardian сказав, що поки йому не вдалося встановити ім`я покупця можливого Тіціана, хоча він зв`язався з більшістю зацікавлених осіб. Дікінсон переконаний, що полотно справді написане Тіціаном, і вважає, що дійсна вартість картини може скласти п`ять мільйонів фунтів стерлінгів (10 мільйонів доларів). Швидше за все, новий власник картини найближчим часом постарається одержати експертний висновок щодо її достовірності, і не виключено, що через якийсь час вона з`явиться на одному з великих аукціонів з семизначною цифрою оцінки.
Найдорожча на сьогоднішній день картина Тіціана належить каліфорнійському музею Гетті, що купив "Портрет Альфонсо д`Авалоса" в 2004 році за 70 мільйонів доларів.
За матеріалами Lenta.ru