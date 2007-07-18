Знавець купив картину Тіціана на аукціоні за безцінь (фото)

На торгах невеликого приватного аукціонного дому Gilding`s у британському графстві Лестершир картина невідомого художника, виставлена з оцінкою в 300-500 фунтів стерлінгів, пішла з молотка за 205 тисяч фунтів (410 тисяч доларів). Фахівці з живопису старих майстрів тепер підозрюють, що чоловічий портрет був написаний великим італійським художником XVI століття Тіціаном, і що невідомий покупець знав про це і ретельно підготувався до торгів. Про незвичайну подію на арт-ринку розповідає газета The Guardian.

Лот був виставлений на продаж місцевою мешканкою, яка придбала його в 1974 році разом з іншими предметами з дому полковника Джона Пакслі. Власниця виставила портрет на торги Gilding`s у повній упевненості, що розлучається з картиною безіменного "європейського художника XVIII століття". Проте проникливі знавці з Лондона, чиї імена не розголошуються, розпізнали в темному полотні руку Тіціана. Вірогідно, що картина була написана майстром між 1510 і 1520 роками у Венеції. Невідомі запекло торгувалися за лот, чим і привернули увагу до зазвичай нічим не примітних провінційних аукціонних сесій.

Саймон Дікінсон (Simon Dickinson), один з найповажаніших британських арт-дилерів, що спеціалізуються на старих майстрах, в інтерв`ю газеті The Guardian сказав, що поки йому не вдалося встановити ім`я покупця можливого Тіціана, хоча він зв`язався з більшістю зацікавлених осіб. Дікінсон переконаний, що полотно справді написане Тіціаном, і вважає, що дійсна вартість картини може скласти п`ять мільйонів фунтів стерлінгів (10 мільйонів доларів). Швидше за все, новий власник картини найближчим часом постарається одержати експертний висновок щодо її достовірності, і не виключено, що через якийсь час вона з`явиться на одному з великих аукціонів з семизначною цифрою оцінки.

Найдорожча на сьогоднішній день картина Тіціана належить каліфорнійському музею Гетті, що купив "Портрет Альфонсо д`Авалоса" в 2004 році за 70 мільйонів доларів.

За матеріалами Lenta.ru